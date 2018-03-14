Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Рост Банка и НБ «Траст», сообщает пресс-служба регулятора.

«В рамках реализации плана на ООО «УК ФКБС» с 15 марта возложены функции временной администрации по управлению Рост Банком и «Трастом», — отмечается в сообщении.

Как заявили в ЦБ, предусмотренные меры обеспечат бесперебойную деятельность данных кредитных организаций по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.