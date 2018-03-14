Электросетевая компания ФСК ЕЭС (входит в «Россети») подала иск к банку «ФК Открытие» на 1,92 млрд рублей, следует из картотеки дел арбитражного суда. Иск зарегистрирован 7 марта 2018 года и пока не принят к производству.

Как пояснили RNS в пресс-службе ФСК ЕЭС, претензии связаны с выданной ранее банковской гарантией.



«ФСК ЕЭС осуществляет взыскание задолженности по банковским гарантиям с банка «ФК Открытие» в размере 1,828 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 94 миллионов рублей. Банковские гарантии выданы в пользу ФСК ЕЭС в обеспечение исполнения генеральным подрядчиком обязательств по договору подряда. Требования по банковским гарантиям предъявлены по причине неисполнения подрядчиком договорных обязательств, в том числе по возврату выплаченного аванса», — сказал представитель энергетической компании.

В «ФК Открытие» отказались от комментариев.

29 августа 2017 года ЦБ объявил о начале санации банка «ФК Открытие» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В конце года ЦБ направил на докапитализацию группы 456,2 млрд рублей.

В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что санируемый Бинбанк будет присоединен к «ФК Открытие».