Число жалоб налогоплательщиков на результаты выездных налоговых проверок уменьшилось на 11%, а на действия (бездействия) должностных лиц налоговых органов и акты ненормативного характера на 4%. Так же на 6,6% сократилось количество споров по вопросам госрегистрации, сообщила пресс-служба ФНС России.

Такие показатели обусловлены повышением качества налогового администрирования, снижением количества проверок, в том числе, за счет риск-ориентированного подхода.

Ознакомиться с правовыми подходами, используемыми налоговиками при рассмотрении жалоб, можно в онлайн-сервисе ФНС «Решения по жалобам» .