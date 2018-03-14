После эмиссии в декабре 1 трлн рублей ЦБ РФ избыточная ликвидность в банковском секторе находится на рекордно высоком уровне: депозиты кредитных организаций в регуляторе увеличились в январе с 1,9 трлн рублей, до 2,7 трлн. Об этом говорится в выпуске «Обзор российских банков» рейтингового агентства Fitch.

Как отмечают эксперты Fitch, эти депозиты размещены главным образом Сбербанком и иностранными банками, в то время как некоторые другие крупные банки по-прежнему полагаются на относительно дорогостоящее государственное фондирование, объем которого составлял 6,1 трлн рублей (без учета субординированного долга Сбербанка в размере 0,5 трлн рублей от ЦБ) на конец января.

Из этой суммы 1,4 трлн рублей были предоставлены трем крупным санированным банкам и их дочерним структурам (0,7 трлн рублей «Открытию», 0,3 трлн — Бинбанку и 0,4 трлн — Промсвязьбанку), в то время как остальные 4,7 трлн (главным образом от Министерства финансов, от бюджетов и от государственных структур) были сконцентрированы в основном у группы ВТБ (1,8 трлн, 16% от всех обязательств), Газпромбанка (0,7 трлн, 14%) и Россельхозбанка (0,4 трлн, 15%).



Согласно отчетности, чистая прибыль сектора в январе составила 26 млрд рублей (доходность на средний капитал в годовом выражении — 4%), но без учета убытков у санированных банков на сумму 87 млрд (50 млрд — у Промсвязьбанка, 27 млрд — у Бинбанка и 10 млрд — у «Открытия») прибыль в секторе была выше, на уровне 113 млрд рублей (ROAE в годовом выражении — 15%). Основная ее часть приходилась на долю Сбербанка (65 млрд рублей, ROAE в годовом выражении — 23%). Если говорить о специализированных розничных банках, то Тинькофф Банки «Ренессанс Кредит», согласно отчетности, имели хорошую месячную прибыль на уровне соответственно 6% и 4% от капитала (не аннуилизировано), а прибыльность Хоум Кредит Банка и ОТП Банка была равна 1—2% от капитала, в то время как «Русский Стандарт» был в небольшом плюсе.

Без учета санированных банков средние показатели капитализации по сектору были в целом стабильными. В результате слияния ВТБ и дочернего ВТБ 24, по мнению Fitch, показатель базового капитала у ВТБ снизился на 30 б.п., а показатели основного и общего капитала улучшились на 60—90 б.п., вероятно, за счет исчезновения предыдущих вычетов по вложениям в акции ВТБ 24 и нематериальных активов.