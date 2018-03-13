Министры финансов и главы центробанков стран «большой двадцатки» (G20) обеспокоены рисками для глобальной финансовой стабильности, которые могут создать криптовалюты, и намерены предложить возможные меры по международному регулированию их рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект итогового заявления, которое предполагается принять на совещании финансовых лидеров G20 в Аргентине 19—20 марта.



В документе отмечается, что технологические инновации, лежащие в основе функционирования криптовалют, потенциально могут усилить эффективность финансовой системы.

«Однако криптовалюты создают проблемы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма», — отмечается в проекте заявления министров финансов и глав центробанков G20.

«Мы сходимся во мнении, что международные органы, устанавливающие стандарты, должны усилить надзор за криптовалютными активами, рисками, которые они представляют, а также изучить потребность в возможных совместных действиях», — отмечается в проекте коммюнике.

Министры финансов и главы центробанков Франции и Германии в начале февраля призвали к подробному обсуждению темы контроля за криптовалютами на встрече в рамках G20.