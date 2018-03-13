Объем выдачи ипотечных кредитов в феврале 2018 года вырос в два раза — до 200 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Дом.рф».

«По предварительной оценке «Дом.рф», в феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей (в два раза выше уровня февраля 2017 года). В начале 2018 года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40—60%», — говорится в релизе.

По оценке аналитиков, за два месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд рублей. Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан, заключили в «Дом.рф».