Запрещать рекламу криптовалют в интернете не стоит, однако граждане должны понимать, что покупают ее на свой страх и риск, заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

По его словам, с одной стороны, криптовалюты — очень сомнительная затея, ее даже активом назвать нельзя, это совершенно пустая псевдоденежная единица и наверняка многие люди будут обмануты этой пирамидой, как это было с МММ. Однако это не означает, что рекламу криптовалют нужно полностью запретить.

«Нельзя все время все запрещать, у людей должна быть своя голова на плечах и право на выбор. Если человек хочет рискнуть, то пусть рискует. Другое дело, что этот человек должен понимать последствия, чтобы потом очереди протестующих не стояли у госучреждений с требованием вернуть им деньги. Поэтому я бы не спешил копировать Google и принимать соответствующие решения», - цитирует Емельянова Anycoin .