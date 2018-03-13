Валютный контроль в России необходимо отменить, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. «Запретительный характер» регулирования мешает трансграничной деятельности российского бизнеса, а сами механизмы контроля «не позволяют достигать макроэкономических целей по устойчивости» рубля, приходят к выводу в ЦСР в своем новом докладе о реформе валютного контроля.

ЦСР, который разрабатывал экономическую программу для президента Владимира Путина, называет восемь ключевых проблем валютного регулирования в России.

Во-первых, существование понятия «валютный резидент», которого нет в странах ОЭСР. Резидентами являются все юрлица, созданные по отечественному законодательству, а с этого года ими считаются и все российские граждане (до этого россияне, находящиеся за рубежом непрерывно больше года, становились нерезидентами).

Вторая проблема — запрет зачислять на зарубежные счета средства от продажи движимого и недвижимого имущества и ценных бумаг. Это «неоправданное обремене­ние для добросовестных участников экономической деятельности», которое, в частности, мешало амнистии капиталов 2015–2016 годов, считают в ЦСР.

Среди других сложностей Центр Кудрина выделяет требования о предоставлении валютными резидентами отчетности по зарубежным счетам, а также требования по репатриации российской и иностранной валюты, полученной компаниями по внешнеторговым контрактам. Последние не позволяют прекращать обязательства по трансграничным контрактам с нерезидентами через взаимозачеты и прощение долга и негативно влияют на электронную торговлю, для которой быстрые межстрановые платежи имеют «ключевое значение», пишут авторы доклада.

Пятая проблема — запрет валютных операций между резидентами (как в России, так и за ее пределами). Причем на практике контролировать проведение таких операций зачастую невозможно. Шестая — слишком жесткая ответственность за нарушения валютного законодательства.

Наконец, указывает ЦСР, система администрирования валютного контроля слишком сложна. Последняя проблема, по мнению экспертов, в том, что валютные ограничения создают барьеры для развития Евразийского экономического союза.

Валютные ограничения в России стали «анахронизмом», считают эксперты ЦСР. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» следует отменить, а соответствующий понятийный аппарат перенести в другие нормативно-правовые акты. Отказ от жесткого контроля «приведет к снижению издержек российских экономических агентов и будет способствовать повышению экономической активности», говорится в докладе.

Либерализацию валютного регулирования нужно провести в два этапа, считают в ЦСР. Первая часть реформы, которую следует реализовать уже к концу 2018 года, должна отменить требования по репатриации и установить открытый режим использования иностранных счетов. Затем Минфин и ЦБ, как считают в ЦСР, должны подготовиться к отмене запрета на валютные операции между резидентами и одновременно к введению в Гражданском кодексе запрета на использование иностранной валюты как платежного средства на территории страны. Кроме того, нормы отчетности по зарубежным счетам нужно перенести в Налоговый кодекс (сейчас регулируются федеральным законом), полагают авторы реформы.

Второй этап реформы рассчитан на 2019–2020 годы. ЦСР предлагает отменить требование подачи отчетности лицами, чьи счета находятся в странах, с которыми Россия авто­матически обменивается информацией по стандартам ОЭСР.