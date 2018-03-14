Годовые темпы трендовой инфляции в феврале снизилась до 5,2% с январских 5,3%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России в среду.

«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — уточняют в Центробанке.

При этом регулятор констатирует, что в среднесрочном периоде риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз.