Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов представил «дорожную карту» реализации проекта «Маркетплейс». Его прототип планируется начать тестировать в середине апреля 2018 года.

Как рассказала на брифинге директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская, предполагается, что потребители получат возможность открыть вклад онлайн через сервис Банки.ру. После идентификации клиент должен увидеть в своем личном кабинете, что на его имя открыт вклад в одном из банков, также участвующих в проекте (Совкомбанк, «Ак Барс», «Центр-инвест», банк «Зенит», Росбанк). В ЦБ не исключают, что к концу года через маркетплейсы можно будет покупать государственные облигации.

«Для банков это будет более дешевая версия, чем делать самим. Между теми, кто знает, как продавать, и теми, кому есть что продавать, необходима IT-платформа. Это дорого для тех и других, поэтому нужна интеграция», — считает Чайковская. Сергей Швецов уточнил, что помимо пяти банков в проекте также задействованы банковские ассоциации и финансовые СРО, а также холдинг «Банки.ру» и компания БКС. По словам Швецова, воспользоваться услугами маркетплейса может половина населения России. Примерно столько граждан, по данным ЦБ, уже имеют опыт покупки в интернет-магазинах, а 28% регулярно покупают товары через Интернет .

«Несмотря на развитие технологий, сейчас, в 2018 году, у россиян разные возможности доступа к финансовым услугам, — отмечает генеральный директор холдинга Банки.ру Динара Юнусова. — В первую очередь это касается жителей небольших населенных пунктов, где можно воспользоваться услугами одного, максимум двух банков. С развитием новой платформы у граждан будут равные возможности, значительно возрастет проникновение финансовых услуг, увеличится финансовая грамотность россиян.

Будучи крупнейшим в России финансовым маркетплейсом, не связанным ни с одной финансовой группой, мы очень хорошо понимаем, что нужно потребителю. В ежедневном режиме Банки.ру анализирует потребительские предпочтения, более 6 миллионов россиян ежемесячно выбирают на нашем маркетплейсе вклады , кредиты , акции , облигации , страховые полисы , мобильные тарифы из более чем 10 тысяч предложений, осуществляют денежные переводы и т. д.».

Ранее сообщалось, что Банк России со следующего года запускает платформу маркетплейса, с помощью которой граждане дистанционно смогут открыть вклад, взять кредит в банке, а также купить полис страховой компании. В полную силу проект должен заработать в начале следующего года.