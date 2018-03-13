БСС-Безопасность является партнером ОАО «ИнфоТеКС» и оказывает услуги по своевременному обновлению СКЗИ VipNet Coordinator HW.
Компания BSS обращает внимание банков, использующих для защищенного подключения к СМЭВ (ГИС ГМП) СКЗИ VipNet Coordinator HW версии 3.х.
ОАО «ИнфоТеКС» письмом №И-2017-0915 от 20.10.2017 информирует, что 15.04.2018 истекает срок действия сертификата ФСБ РФ на ПАК VipNet Coordinator HW версии 3.х. (исполнения: HW100A, HW100B, HW100C, HW1000, HW2000). Продление срока действия сертификата не запланировано в связи со скорым окончанием жизненного цикла продуктов линейки HW3.
В первом квартале 2018 года ОАО «ИнфоТеКС» и Ростелеком запланировали проведение работ по обновлению СКЗИ до актуальной сертифицированной версии 4.х. В связи с этим ПАК VipNet Coordinator HW версии 3.х. больше не сможет обеспечить подключения к СМЭВ. Банкам, использующим СКЗИ VipNet Coordinator HW версии 3.х. для обеспечения защищенного подключения к СМЭВ необходимо обновить СКЗИ VipNet Coordinator HW до актуальной версии 4.х.
БСС-Безопасность, центр компетенции в сфере информационной безопасности, является партнером ОАО «ИнфоТеКС» и оказывает услуги по своевременному обновлению СКЗИ VipNet Coordinator HW версии 3.х до актуальной сертифицированной версии 4.х.
Для получения дополнительной информации по обновлению направьте запрос на адрес ca@bss-s.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 785-04-94 доб. 2010.
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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