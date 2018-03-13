Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) предупредил мировые центробанки о том, что они рискуют поставить под угрозу стабильность глобальной финансовой системы, если начнут использовать собственные цифровые валюты, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Отчет, составленный комитетом BIS по платежным и рыночным инфраструктурам, был выпущен накануне важных переговоров группы G20 в Буэнос-Айресе. Регуляторы обсудят вопросы того, как сдерживать угрозу, создаваемую биткоином и другими криптовалютами.

«Центральные банки должны тщательно взвесить последствия финансовой стабильности и денежно-кредитной политики выпуска цифровых валют», — говорится в докладе.

В последние месяцы политики, экономисты и аналитики вновь раскритиковали существующие криптовалюты. Так, в прошлом месяце глава BIS Агустин Карстенс назвал биткоин «комбинацией пузыря, схемы Понци и экологической катастрофы».

«Лучший способ для центральных банков решить эту задачу — сделать наши существующие платежные системы более быстрыми и дешевыми, а также трансграничными», — заявил член исполнительного совета ЕЦБ и глава комитета BIS по платежным и рыночным инфраструктурам Бенуа Кюре.

В докладе сообщается, что «каждая юрисдикция, рассматривающая запуск цифровой валюты для пользования широкой общественностью, должна тщательно рассматривать все последствия, прежде чем принимать какое-либо решение».

Некоторые европейские регуляторы, среди которых шведский Riksbank, обсуждают создание собственной криптовалюты в ответ на снижение влияния наличных денег в качестве платежного средства. Центробанки считают, что криптовалюты биткоин и эфириум являются угрозой статусу центральных банков как монопольных эмитентов официальной валюты, предлагая пользователям более конфиденциальные и более быстрые платежи.