При поддержке компании «Программные системы и технологии» успешно завершено тестирование и сертификация бесконтактных платежей в POS терминалах ПАО СКБ платежных систем МИР, VISA и MasterCard.
СКБ банком эмитирована бесконтактная карта «МИР»
Программный комплекс 3CARD внедрен и успешно эксплуатируется в «СКБ банке» с 1996 года и на сегодняшний день является одним из лучших на рынке по функциональным возможностям, так и по соотношению «цена/качество».
Источник: ПСИТ-Сервис
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