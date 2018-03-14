СКБ банком эмитирована бесконтактная карта «МИР»

Программный комплекс 3CARD внедрен и успешно эксплуатируется в «СКБ банке» с 1996 года и на сегодняшний день является одним из лучших на рынке по функциональным возможностям, так и по соотношению «цена/качество».

Источник: ПСИТ-Сервис