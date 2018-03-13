Центробанк совместно с Росфинмониторингом представил новый механизм реабилитации клиентов финансовых организаций, попавших в черный список отказников. Теперь банкиры должны будут выдавать отказникам документ, в котором будет изложено мотивированное разъяснение о причинах отказа в проведении операций или в обслуживании, пишет «Коммерсант».

ЦБ приступил к созданию межведомственной комиссии, которая будет рассматривать жалобы отказников. Это второй уровень механизма реабилитации для тех, кому в исключении из списка отказал банк.



В ноябре прошлого года Центробанк рекомендовал банкам реабилитировать клиентов добровольно, однако к 1 марта было реабилитировано лишь 2,4 тыс. клиентов. Всего таких клиентов, по данным ассоциации «Россия», более 500 тыс. В конце прошлого года регуляторы сообщили о начале работы над двухуровневой системой реабилитации отказников. Межведомственная комиссия ЦБ и Росфинмониторинга станет вторым уровнем этой системы после рассмотрения вопроса банком. Соответствующие поправки вступят в силу с 30 марта 2018 года.



Согласно опубликованному ЦБ проекту, если клиент не смог доказать банку, что он не вовлечен в сомнительную деятельность и получил отказ в реабилитации, в игру вступает межведомственная комиссия. Клиенту следует запросить у банка письменный отказ и подать его вместе с жалобой в ЦБ. Комиссия рассмотрит заявление в срок до 20 рабочих дней. Если и ЦБ, и Росфинмониторинг приходят по конкретной жалобе к общему мнению, то решение выносится заочно. Если есть разногласия, то проходит очное заседание комиссии. Участие клиента в заседании комиссии возможно «в исключительных случаях», но каких именно, в проекте ЦБ не указано.



Новый механизм реабилитации отказников Центробанк совместно с Росфинмониторингом презентовали на прошедшем 13 марта выездном заседании совета межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и ФРОМ. Там банкирам сообщили, что они должны будут выдавать отказникам документ, в котором будет изложено мотивированное разъяснение о причинах отказа в проведении операций или в обслуживании.

«При этом ранее регуляторы несколько иначе презентовали данный механизм: тогда комиссия должна была сама запрашивать пояснения от банка», — отметил сопредседатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. Готовы ли кредитные организации давать подобные справки — вопрос.

«Полагаю, что нет, — отметил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финуслуг Олег Иванов. — Ранее банки таких справок не давали, юридических механизмов заставить выдать подобный документ нет, оперативно перестроиться они вряд ли смогут». По мнению главы коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, логичнее было бы, если бы ЦБ пошел по изначальному пути и комиссия сама запрашивала банк.



Успеет ли ЦБ доработать механизм реабилитации к 30 марта — вопрос. «Механизм реабилитации нужен, правда, сейчас он немного похож на дырявый корабль, который регулятор будет латать уже во время плавания»,— отметил Алексей Тимошкин.