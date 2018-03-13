Банки в 2017 году для продажи заложенной по ипотеке квартиры стали чаще обращаться к коллекторским агентствам. Речь идет о добровольной реализации залога при невозможности обслуживания ипотечного кредита. При этом ранее кредиторы предпочитали проводить процедуру взыскания сами, без привлечения третьих лиц, пишет «Коммерсант».

«Смещение интереса в сторону коллекторских агентств вызвано принятием профильного федерального закона, ростом объема кредитных портфелей и вызреванием проблемного портфеля», — уточняет гендиректор агентства «КИТ Финанс Капитал» (занимает более 50% рынка взыскания задолженности по ипотеке) Денис Аксенов.

Как пояснил гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков, коллектор выступает фактически посредником в проведении сделки — проводит переговоры с должником, помогает найти нового покупателя, контролирует поступление средств и погашение задолженности.

В большинстве случаев банки стараются провести процедуру реструктуризации просроченной ссуды, предоставляя должнику рассрочку, увеличивая срок кредита и т. д. Однако иногда (даже с такими послаблениями) заемщик не может справиться со значительными платежами по ипотеке, тогда задолженность погашается посредством реализации заложенной квартиры. Должник может согласиться на добровольную реализацию объекта залога либо ее проведут в рамках судебных процедур взыскания задолженности. В этом случае заемщик продает квартиру по цене, превышающей стоимость, которая будет назначена при реализации квартиры на торгах после судебного решения, уточняет Аскенов.

По итогам 2017 года количество залоговых квартир, купленных с привлечением нового ипотечного кредита, выросло в 2,4 раза по сравнению с 2016-м и достигло 20% в общем объеме реализованных квартир. Для нового собственника основным преимуществом покупки квартиры в обременении является ее стоимость, на практике она ниже на 15—20% по сравнению с реальной рыночной стоимостью на подобные объекты, говорят эксперты.

Работа с ипотечными квартирами — довольно трудоемкий, но выгодный процесс, считают участники рынка. По словам Дмитракова, несмотря на высокий средний размер долга по ипотеке, банки передают на взыскание коллекторам наиболее сложные ипотечные кредиты, работа с которыми требует много времени и денежных затрат.