Банк ЗЕНИТ запустил сезонный вклад «Десерт» с процентной ставкой до 8,5%.

Срок вклада «Десерт» – 180 дней, минимальная сумма – 30 000 рублей, максимальная – 5 млн рублей. Размер процентной ставки зависит от суммы денежных средств во вкладе. Максимальная ставка (8,5% годовых) действует при сумме вклада от 1,5 млн до 5 млн рублей. Для суммы до 1,5 млн рублей она составляет до 8,25% годовых. Такие ставки действуют при условии применения специальной надбавки в размере 0,25 процентного пункта: она предоставляется пенсионерам, а также клиентам, открывающим вклад посредством интернет-банка или мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн» или не имеющим открытых вкладов в Банке ЗЕНИТ по состоянию на 11 марта 2018 года.



Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный или счет вклада «до востребования». Дополнительное преимущество — возможность досрочного расторжения договора вклада с 91-го дня с применением льготной ставки в размере 5% годовых. По окончании вклада предусмотрена автоматическая пролонгация на базовых условиях вклада «Высокий доход». Пополнение или расходные операции не предусмотрены.



Моментальная карта Visa Quick Welcome предоставляется вкладчику при его обращении в офис Банка ЗЕНИТ – в рамках специального тарифа, предусматривающего отсутствие комиссии за годовое обслуживание в течение всего срока действия карты, а также возможность получения дополнительных привилегий в виде cash back и ежемесячного начисления процентов на остаток средств на карточном счете.



Вклад «Десерт» можно открыть с 12 марта по 30 апреля 2018 года в офисах Банка ЗЕНИТ, а также через интернет-банк или мобильное приложение «ЗЕНИТ Онлайн».



Более подробно с условиями вклада можно ознакомиться на сайте Банка .