Банк «Восточный» намерен открыть еще несколько бизнес-инкубаторов на Дальнем Востоке, в частности, в Камчатском крае и Сахалинской области.

По словам Елены Калининой, прошлый год оказался достаточно активным в части оказания инвестиций для малого и среднего бизнеса. Работа бизнес-инкубатора в Еврейской АО показала наличие в регионе успешных проектов, в связи с чем становится актуальным открытие новых бизнес-инкубаторов, сообщает ТАСС .

Новые бизнес-инкубаторы планируют открыть в 2018 году. В Еврейской АО бизнес-инкубатор оказал поддержку четырем проектам предпринимателей, инвестиции составили около 8 млн рублей. В начале года банк «Восточный» увеличил уставной капитал бизнес-инкубатора с 10 млн рублей до 17,5 млн рублей.