Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося Инкасбанка его экс-владельца Александра Гительсона и бывших топ-менеджеров Татьяну Лебедеву и Людмилу Саморукову. С них было решено солидарно взыскать свыше 11 млрд рублей по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет «Коммерсант».



В АСВ полагают, что своими действиями Гительсон и бывшие топ-менеджеры Инкасбанка нанесли кредитной организации убыток, ставший причиной ее банкротства. По версии агентства, ущерб банку был нанесен в результате фиктивных операций с использованием корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах на основе подложных СВИФТ-сообщений, а также предоставления невозвратных кредитов организациям, подконтрольным Гительсону. В ходе судебного заседания представитель АСВ настаивал, что экс-владелец банка руководил этими действиями, ссылаясь на протоколы допроса Гительсона и показания свидетелей из уголовного дела банкира. «Непринципиально, кто рисует эти СВИФТ-сообщения: сам Гительсон или привлекаются сотрудники банка», — подчеркнул он.

Адвокат Гительсона Валентин Варкентин в суде утверждал, что обвинения в использовании корреспондентских счетов и выводе денег из Инкасбанка Александру Гительсону не предъявлялись. «Если вы считаете, что это хищение, то есть Уголовный кодекс, — сказал защитник. — Срок давности по таким преступлениям — десять лет, поэтому у АСВ есть возможность взыскания с Гительсона после установления степени его вины». По мнению адвоката, агентство «ленится это доказывать, исходя из фигуры Гительсона и того факта, что он находится в розыске и не может защититься».

В свою очередь, представители Лебедевой и Саморуковой обратили внимание суда на отсутствие доказательств причинно-следственной связи между действиями их подзащитных и банкротством Инкасбанка.

После судебного заседания Варкентин сообщил изданию, что считает вину банкира недоказанной и собирается обжаловать это решение. Это уже третье разбирательство, в двух первых апелляционная инстанция возвращала дело на новое рассмотрение.