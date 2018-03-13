Объем «забалансовых» вкладов , выявленных после отзыва у банков лицензий, составил в 2017 году около 11 млрд рублей, сообщается в отчете о деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за 2017 год.

При этом общий объем вкладов в банковской системе достиг 26 трлн рублей.

«В ходе подготовки и проведения страховых выплат агентством также выявлялись случаи мошенничества с использованием так называемого забалансового учета, при котором информация о реально принятых вкладах граждан в официальном бухгалтерском учете банка не отражалась либо вносилась в учет непосредственно перед отзывом у банка лицензии. Так, в АО «Булгар Банк», ООО «КБ «Тальменка-Банк», АО «Банк «ТГБ», АО «АКБ «Крыловский» и ООО «КБ «Канский» выявлены случаи сокрытия от учета 10,9 миллиарда рублей с целью хищения вкладов, привлеченных от 12,1 тысячи вкладчиков (по сравнению с 2016 годом объем сокрытых банками средств уменьшился в 5,5 раза)», — говорится в отчете.

При этом в Росэнергобанке, банке «Евростандарт» и Торговом Городском Банке обнаружены признаки фальсификации документов в целях внесения в учет банка несуществующих (фиктивных) вкладов и покушения на хищение средств АСВ. В результате выявления в 2017 году 1,45 тыс. фиктивных вкладов предотвращено нанесение ущерба АСВ на сумму более 1,5 млрд рублей, отметили в агентстве.

С начала 2017-го АСВ по заявлениям 13,1 тыс. вкладчиков восстановило в учете и включило в страховые выплаты «забалансовые» обязательства перед ними (в том числе по ранее наступившим страховым случаям) на общую сумму более 7,9 млрд рублей. Восстановление прав свыше 99% этих вкладчиков осуществлено во внесудебном порядке.



За прошлый год в АСВ поступило более 48,2 тыс. заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 6,1 тыс. обращений граждан, вовлеченных в «дробление» вкладов, с заявлениями о признании ими фиктивности приходно-расходных операций, совершенных в период неплатежеспособности банков, заключили в АСВ.