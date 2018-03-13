Банк России с 14 марта зафиксировал официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,9359 руб., что выше предыдущего дня на 32,37 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на уровне 70,1664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 35,92 коп., сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. Иностранные валюты укреплялись к рублю недолго, поскольку с повышением нефтяных котировок направление курса рубля сменилось на восходящее движение. Курс доллара снижался до 56,64 руб., курс евро – до 70,07 руб. Падение пары евро/рубль было сдержанным из-за спроса на единую валюту на рынке Форекс. В среду, 14 марта, Минфин РФ проведет аукцион, на котором разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. Спрос на облигации сохраняется на высоком уровне, поэтому никаких проблем с размещением быть недолжно. Для рубля аукцион ведомства – это неплохая поддержка в первой половине торговой сессии», - поясняет аналитик.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня, после роста во вторник, ожидается некоторое отступление основных мировых валют по отношению к рублю.

«Консолидация на рынке энергоносителей и поддержка национальной валюты со стороны налогового периода позволят рублю отыграть часть вчерашних потерь. Так, «медведи» попытаются увести доллар ниже поддержки, расположенной на уровне 57 рублей, и закрепиться под этой отметкой. При этом в дальнейшем, возобновление роста в ценах на нефть будет способствовать углублению снижения, в результате чего пара USD/RUB скомпенсирует большую часть вчерашнего роста. Отметим, что во второй половине дня основным фактором для рубля станет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов и реакция на нее «черного золота». Именно этот фактор определит динамику доллара и евро в последние часы основной сессии и в рамках «вечерки», - прогнозирует эксперт.