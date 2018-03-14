Альфа-Банк выделил долгосрочное финансирование агрохолдингу «Степь», входящему в АФК «Система», на строительство новой высокотехнологичной молочной фермы, расположенной в Павловском районе Краснодарского края. Часть средств также будет направлена на приобретение оборудования. Объем кредитного лимита составил 850 млн рублей, срок реализации обязательств - 10 лет.

Завтра 15 марта, в ходе визита губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, будет запущена первая очередь молочного комплекса. Окончание строительства намечено на 2019 год. Выход фермы на проектную мощность в 2021 году – не менее 20 тысяч тонн в год - позволит агрохолдингу «Степь» выйти на общий годовой объем производства молока в 60 тысяч тонн.

Как ожидается, молочно-товарная ферма агрохолдинга «Степь» в Краснодарском крае станет одной из наиболее современных на территории России. При доении, уходе за животными и воспроизводстве молодняка будут использоваться новейшие технологии и системы, такие как компьютеризированное управление стадом в реальном времени, научный подход к выбору генетического материала, беспривязное содержание в стойле, регулирование микроклимата на ферме, балансировка рациона и лабораторный контроль качества кормов. На ферме будет содержаться фуражное стадо в 1800 голов.

«Альфа-Банк видит значительный потенциал развития молочной отрасли и с готовностью поддерживает инвестиционные проекты, нацеленные на создание высокотехнологичного производства. При этом Альфа-Банк эффективно использует существующие механизмы государственной поддержки для финансирования агропроизводителей по привлекательной ставке и на длительные сроки. Нашими преимуществами как частного банка являются гибкость и оперативность принятия решений», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Максим Першин.