В горизонте трех лет банк намерен увеличить долю присутствия на рынке торгового эквайринга до 7% за счет высокой скорости доставки терминалов клиентам, интеграции с большинством кассовых решений, комплексных продуктов для online & offline эквайринга, передовых и технологичных решений для любых, в том числе небольших компаний.



«Сегодня на рынке розничной торговли и услуг примерно 3 млн компаний. По данным Росстата, около 70% торгового оборота в России проходит через предприятия малого бизнеса, преимущественно ИП – это рынок с огромным потенциалом и всё еще низким – по разным оценка 30-40% проникновением эквайринга. Рынок платежей продолжит расти, и мы уверены, что сможем значительно увеличить свою долю в эквайринге, предложив предпринимателям современное технологичное решение в рамках комплексного обслуживания по выгодной ставке и страдиционным для Альфа-Банка высоким уровнем сервиса» - рассказал руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.



«В перспективе мы планируем предложить нашим клиентам не просто конкурентные ставки, но и новые сервисные возможности: прямое списание средств со счетов в Альфа-Банке и банках-партнерах (direct debit), обслуживание в наземном эквайринге электронных кошельков, различные виды бесконтактных платежей и программ лояльности» - добавил руководитель по развитию эквайринга Денис Хренов.



Расширение эквайринговых услуг стало возможно благодаря изменениям в партнерском соглашении с компанией объединенных кредитных карточек (UCS). В рамках новой модели взаимодействия Альфа-Банк будет напрямую управлять ценообразованием и коммуникациями с клиентами. За партнером – компанией UCS сохранятся функции технической поддержки.