На саммите Большой двадцатки (G20), который пройдет в Аргентине с 19 по 20 марта, власти Японии будут призывать правительства крупных стран к разработке международных правил, которые будут учитывать различия в подходах к регулированию криптовалютной отрасли каждой страны, для борьбы с отмыванием денег.

По мнению властей Японии, необходимо не мешать развитию отрасли, при этом не давая злоумышленникам воспользоваться недостаточным регулированием отрасли, сообщает РБК .

По словам одного из чиновников, переговоры будут сосредоточены на шагах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей, а не на том, как торговля криптовалютами может повлиять на банковскую систему. Большинство членов Большой двадцатки считает, что применение слишком жестких правил в отношении криптовалют не будет правильным.

Контроль отрасли со стороны правительств крупных государств может повлиять на стоимость большинства криптовалют.