Это будет сделано с целью снизить возможность отмывания средств с помощью цифровой валюты.
На саммите Большой двадцатки (G20), который пройдет в Аргентине с 19 по 20 марта, власти Японии будут призывать правительства крупных стран к разработке международных правил, которые будут учитывать различия в подходах к регулированию криптовалютной отрасли каждой страны, для борьбы с отмыванием денег.
По мнению властей Японии, необходимо не мешать развитию отрасли, при этом не давая злоумышленникам воспользоваться недостаточным регулированием отрасли, сообщает РБК.
По словам одного из чиновников, переговоры будут сосредоточены на шагах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей, а не на том, как торговля криптовалютами может повлиять на банковскую систему. Большинство членов Большой двадцатки считает, что применение слишком жестких правил в отношении криптовалют не будет правильным.
Контроль отрасли со стороны правительств крупных государств может повлиять на стоимость большинства криптовалют.
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