Количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 1,8 тыс. единиц по итогам 2017 года. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В прошлом году банк ВТБ продолжил активно наращивать сеть устройств самообслуживания с функцией recycling. По итогам 12 месяцев она выросла в два раза и составила более 1,8 тысячи единиц. Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый цикл: денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому клиенту без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно осуществляет проверку подлинности внесенных купюр по четырем категориям. Выдаче другим клиентам подлежат только те купюры, которые проходят проверку по не менее четырем машиночитаемым защитным признакам и отвечают всем признакам подлинности», — говорится в релизе.

В 2017 году подобные АТМ позволили сократить издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества плановых инкассаций на 90 млн рублей. К 2019 году ВТБ планирует увеличить долю многофункциональных банкоматов до 50%, из которых не менее половины будут работать в режиме замкнутого оборота наличных, добавили в пресс-службе.