Грузчики аэропорта Владивостока были задержаны по подозрению в хищении оборудования для майнинга криптовалют.

Они похитили три аппарата во время разгрузки багажа с рейса Сеул (Инчхон) — Владивосток. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.

Как сообщает УТ МВД России по ДФО , ущерб от хищения составил около 70 тыс. рублей.

В настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.