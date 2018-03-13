Подозреваемые задержаны.
Грузчики аэропорта Владивостока были задержаны по подозрению в хищении оборудования для майнинга криптовалют.
Они похитили три аппарата во время разгрузки багажа с рейса Сеул (Инчхон) — Владивосток. Похищенное имущество подозреваемые вынесли за охраняемую территорию и вывезли на личном транспорте.
Как сообщает УТ МВД России по ДФО, ущерб от хищения составил около 70 тыс. рублей.
В настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.
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