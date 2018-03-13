Запрет на проведение ICO в Южной Корее может быть частично отменен, в частности, для токенов, статус которых пока четко не определен.

По словам анонимного источника Korea Times, финансовые власти провели консультации с налоговым агентством страны, министерством юстиции и другими соответствующими правительственными учреждениями на тему того, чтобы позволить проводить ICO в Южной Корее при определенных условиях.

Напомним, в сентябре 2017 года Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи ввела запрет на проведение ICO, но, несмотря на локальный запрет, многие корейские владельцы криптовалют все еще участвуют в международных ICO, сообщает Altcoin .

Кан Янг-су, один из чиновников Комиссии по финансовым услугам (FSC), который отвечает за криптовалютное направление, отказался комментировать вопрос проведения ICO, но отметил, что FSC рассматривает «альтернативную точку зрения». Правительство хочет развивать технологические проекты и создать лучшую инфраструктуру для регулирования деятельности связанной с криптовалютами.