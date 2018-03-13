В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году. Таков прогноз ВЭБа по экономическому развитию России на 2018—2021 годы.

При этом в 2019 году экономический рост замедлится до 1,1% в основном за счет исчерпания благоприятных факторов, действующих в 2018 году, а также ожидаемого понижения цен на нефть. В 2020—2021 годах рост ВВП ускорится до 1,7—2%.

Прогноз Внешэкономбанка в целом соответствует консенсус-прогнозу среднесрочной перспективы, который ориентируется на темпы роста ВВП на уровне 1,6—1,7 (среднее и медианное значение, соответственно) в год. При этом самый оптимистичный прогноз ежегодного роста российской экономики не превышает 1,8% в ближайшие три года. Основное отличие прогноза Внешэкономбанка от прогнозов международных финансовых организаций, частных компаний и банков связано с более сильным замедлением роста российской экономики в 2019 году.

По мнению экспертов Внешэкономбанка, стимулирующую роль будут играть цены на нефть, которые существенно повысились в начале года. Это позволит сохранить стабильность курса рубля в течение года, что даст возможность продолжать смягчение денежной политики, поддерживая рост кредита.



Денежная политика будет постепенно смягчаться при нахождении инфляции на уровнях около 4%, но при этом оставаться относительно жесткой — в реальном выражении уровень ключевой ставки не будет опускаться ниже 2—2,5%.



В первой половине 2018 года можно ожидать усиления потребительского спроса, в том числе за счет повышения заработных плат в бюджетном секторе, необходимого для выполнения указов президента. Также в первом полугодии положительный вклад в экономическую активность будет вносить подготовка к Чемпионату мира по футболу, что сохранит на высоком уровне объемы строительства и инвестиций.

Как отметили в ВЭБе, бюджетная политика будет оставаться консервативной и основываться на действующем бюджетном правиле, ориентированном на минимизацию дефицита при цене на нефть в 40 долларов за баррель. Устойчивое превышение цены на нефть этого базового уровня не приведет к ослаблению бюджетного правила. В этих условиях расходы федерального бюджета продолжат сокращаться в реальном выражении в 2018—2019 годах, после чего бюджетные ограничения несколько ослабнут.