Медиакорпорация Thomson Reuters и компания Marketpsych Data начнут отслеживать настроения криптовалютных инвесторов с помощью нового индекса.

Для получения данных в режиме реального времени будет происходить мониторинг и оценка информации из более 400 новых источников и страниц в социальных сетях, сведение полученных данных в индексе Marketpsych 3.0 (TRMI). TRMI v3.0 также охватит рынок ценных бумаг с фиксированным доходом и индексы фондового рынка для 61 экономического сообщества и Еврозоны.

Как сообщает Anycoin , по словам представителей Thomson Reuters, в наши дни новости и социальные медиа движут процессами инвестирования и управления рисками как никогда. MarketPsych 3.0 при этом рассматривается как «еще один слой аналитики».