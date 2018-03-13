На кольцевой развязке недалеко от центра города Крань в Словении установили металлическую конструкцию, которая стала первым в мире памятником Блокчейну.

Хотя объект и выглядит как знак биткоина, о самой криптовалюте не упоминается, сообщает Altcoin .

Металлическая конструкция создана Александром Франчешкиным и Селманом Чоровичем, спонсорами выступили две компании — разработчик мобильных приложений и облачных решений 3fs и криптовалютная биржа Bitstamp.

По словам авторов, децентрализованность блокчейна может использоваться в области здравоохранения, управления, распределения продуктов питания, в культуре и в других сферах жизни. С этой точки зрения технологию блокчейн можно рассматривать как ключевую и важную инновацию последнего десятилетия.

«Создав этот памятник, Словения отправила в мир сообщение, акцентируя внимание на своей готовности войти в цифровую эпоху, на открытости к новым технологиям и гостеприимстве в отношении прогрессивного мышления», - поясняют они.

У монумента Блокчейну есть собственная веб-страница .

Напомним, Словения является налоговым убежищем для компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, и в этой роли привлекает инвестиции в течение многих лет. Инвесторы называют страну «Силиконовой долиной Европы».