Решение реализовано в виде чат-бота и позволяет обеспечить доступ к актуальной информации о работе устройств самообслуживания с клиентских устройств через интерфейс мессенджера Telegram. Такая реализация позволяет обеспечить универсальность и быстрое подключение решения, поскольку сервис Telegram доступен для всех популярных мобильных и десктопных платформ.

Услуга чат-бот мониторинга позволяет в режиме реального времени получать информацию по всем устройствам самообслуживания (УС), включая устройства с ошибками. При наличии сбоев в работе ПО или предупреждений со стороны оборудования, отображается список инцидентов по данному УС: нет связи, давно нет операций, закончились наличные, сейф открыт, мало\нет бумаги в принтере и т.д. Функционал чат-бота также дает возможность осуществлять мониторинг состояния устройств самообслуживания, сгруппированных, например, по территориальному принципу.

По результатам опытной эксплуатации банками данного решения услуга приобретет новые возможности, и уже в скором времени станут доступны визуальные индикаторы состояния устройств, графическая маркировка инцидентов с помощью эмоджи-символов, отображение сводной информации по всей сети банка на одном экране, уведомления пользователя о различных событиях в сети устройств, а также управление устройствами через интерфейс чат-бота.

Напомним, что Сервис «Платформа банковского самообслуживания» сконцентрировал в себе более чем 20-летний опыт автоматизации фронт-офисных решений банков, накопленный специалистами ГК ЦФТ. Основным направлением деятельности Сервиса является комплексная автоматизация управления инфраструктурой финансово-кредитных организаций с собственными процессинговыми центрами и крупными сетями устройств самообслуживания. На сегодняшний день партнерами Сервиса «Платформа банковского Самообслуживания» является 125 банков.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа инновационных компаний, работающих в области информационных технологий для финансового сектора с 1991 года. Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, разработкой и тиражированием высокотехнологичных решений для кредитно-финансовых организаций, оказанием широкого спектра процессинговых услуг, IT-консалтингом и обучением банковских специалистов. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке.

Источник: ЦФТ