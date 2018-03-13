Тинькофф Банк в I квартале этого года планирует запустить в тестовом режиме залоговое кредитование для физических лиц и малого бизнеса. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Мы запускаем три теста. Первый тест — кредит под залог авто, это для «физиков» (физических лиц. — Прим. ред.), второй — это кредит под залог квартиры для «физиков», третий — это разные кредиты, в том числе под залог квартиры, для малого бизнеса. Мы тестируем разные подходы, продукты, каналы, все, как обычно. Поймем, где спрос, и тогда будем масштабировать», — сказал Хьюз.

По его словам, тесты планируется начать уже в ближайшее время. На первом этапе новые продукты протестируют сотрудники банка.

«Залоговое кредитование — это логическое расширение нашего бизнеса. Мы строим экосистему, и внутри этой экосистемы должна быть полная продуктовая линейка», — добавил Хьюз.