Бабушкинский районный суд Москвы 12 марта отказал Сбербанку во взыскании с акционеров «Юлмарта» 1 млрд рублей, рассказал RNS совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

В Бабушкинском райсуде Сбербанк пытался взыскать 1 млрд рублей убытков с Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и Михаила Васинкевича, а также с бывшего гендиректора компании Сергея Федоринова и членов совета директоров «Юлмарта» Сергея Фатеева и Алексея Никитина, уточнил RNS старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, представляющий интересы Костыгина. Ответчиками по иску выступали также компании «Балтийская электронная площадка» (БЭП) и группа «Санация».

«Кроме взыскания убытков кредитная организация требовала признать недействительным договор цессии между Костыгиным и компанией «БЭП», по которому предприниматель передал БЭП права требования по кредиту «Юлмарту» на 150 миллионов рублей», — уточнил Добрынин.

Согласно карточке дела на сайте Мосгорсуда, иск был зарегистрирован 29 сентября 2017 года, 12 марта суд отказал в удовлетворении заявленных Сбербанком требований (сами требования не уточняются).

Константин Добрынин напомнил, что ранее Дзержинский районный суд в аналогичном споре со Сбербанком также встал на сторону акционеров ретейлера и признал, что «действия акционеров «Юлмарта» не причинили банку никакого ущерба». Более того, банку не удалось доказать, что договоры цессии между Костыгиным и БЭП, а затем между БЭП и «Санацией» являются мнимыми. В декабре 2017 года это решение было поддержано Городским судом Санкт-Петербурга, утверждает Добрынин.

Получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. 11 октября Смольнинский суд Санкт-Петербурга поместил Костыгина под домашний арест на два месяца, позже домашний арест был продлен. 14 февраля 2017 года Костыгин был освобожден.