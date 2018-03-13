Исследователи компании IOActive обнаружили, что робот-продавец Pepper подвержен серьезным хакерским атакам.

Специалисты в области информационной безопасности Лукас Апа и Цезарь Серрудо создали инструмент, который можно использовать для взлома роботов компании SoftBank Robotics, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Таким образом, используя разработанное ПО, хакеры смогут не только удаленно отключать роботизированного продавца, но и выводить на его экране любые изображения и требовать выкуп в биткоинах. При этом, сбросить девайс до заводских настроек очень сложно.

Уже продано более 10 тысяч роботов Pepper по всему миру. Некоторые из них работают в крупных американских сетях Sprint и Pizza Hut. Стоимость одного робота составляет около девяти тысяч долларов.