В Оренбурге обнаружена ферма для майнинга криптовалют на территории разорившегося завода резино-технических изделий. По предварительным данным, это одна из самых крупных фабрик по добыче цифровых денег в стране.

Ферму удалось обнаружить благодаря информации о краже электроэнергии. По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности фермы составил порядка 60 млн рублей.

По сведениям источников в правоохранительных органах, электричество майнеры воровали с расположенной по соседству подстанции. Пока неизвестно, как именно им удалось подключиться к сетям и долго ли они пользовались бесплатной электроэнергией.

При этом, как сообщает «Реальное время» , в МВД Оренбургской области официально не подтвердили факт обнаружения майнинг-фермы на территории завода РТИ.