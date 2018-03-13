Ущерб, нанесенный майнерами, оценивается в 60 млн рублей.
В Оренбурге обнаружена ферма для майнинга криптовалют на территории разорившегося завода резино-технических изделий. По предварительным данным, это одна из самых крупных фабрик по добыче цифровых денег в стране.
Ферму удалось обнаружить благодаря информации о краже электроэнергии. По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности фермы составил порядка 60 млн рублей.
По сведениям источников в правоохранительных органах, электричество майнеры воровали с расположенной по соседству подстанции. Пока неизвестно, как именно им удалось подключиться к сетям и долго ли они пользовались бесплатной электроэнергией.
При этом, как сообщает «Реальное время», в МВД Оренбургской области официально не подтвердили факт обнаружения майнинг-фермы на территории завода РТИ.
Нет комментариев