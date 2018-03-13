Для оплаты авиабилетов S7 Airlines необходимо сообщить сотруднику пункта CONTACT номер брони билета, сумму к оплате и предъявить паспорт. Информация о поступлении оплаты за бронирование передается в авиакомпанию в режиме онлайн. Комиссия за проведение платежа не взимается. Максимальная сумма платежа составляет 500 тыс. рублей. Услуга доступна в любом из свыше 5000 тысяч пунктов системы CONTACT по всей России.

«Система CONTACT активно развивает сервисы дистанционной оплаты туристических услуг, в том числе оплаты бронирования авиа- и ж/д-билетов, гостиниц. Сегодня мы проводим такие платежи в адрес свыше 30 крупнейших трэвел-агрегаторов и авиакомпаний, – сказал Сергей Нестеров, директор по развитию платежной системы CONTACT. – Теперь пользователи CONTACT могут оплачивать брони одного из крупнейших российских авиаперевозчиков в любой точке страны. При этом отсутствие комиссии, онлайн-зачисление и повышенная максимальная сумма платежа станут дополнительным преимуществом для тех, кто предпочитает оплачивать наличными и выкупает сразу несколько авиабилетов».

О системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – КИВИ Банк (АО). По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии «Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

Источник: КИВИ Банк (АО)