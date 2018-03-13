Аналитики Сбербанка ожидают, что рынок телемедицины превысит 238 млрд рублей к 2022 году, заявили в банке по итогам подписания соглашения о партнерстве с клиникой «Мать и дитя» и сервисом DocDoc, сообщает RNS .

«По данным аналитиков Сбербанка, к 2022 году общий рынок услуг e-health будет быстро развиваться и составит более 238 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Сервис DocDoc, 80% которого принадлежит Сбербанку, планирует занять лидирующие позиции на этом рынке.

Основными услугами DocDoс будут запись к врачу, телемедицина, покупка лекарств онлайн, медицинская карта, второе мнение врача, медицинский туризм, интеграция с носимыми устройствами, а также медицинский консьерж.