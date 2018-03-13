Банк «Русский Стандарт» проанализировал поведение своих клиентов в интернет- и мобильном банках, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Портрет пользователя интернет- и мобильного банков «Русского Стандарта» разнится в зависимости от платформы доступа к финансовым услугам. Так, дистанционными каналами общения предпочитают пользоваться и мужчины, и женщины практически в равных долях. Мужчинам принадлежит совсем незначительное преимущество, в интернет-банке RSB Online их 51,4%, а в мобильном банке RSB Mobile на пользователей-мужчин приходится 54,4%», — говорится в релизе.

Предпочтение интернет-банку отдают более зрелые клиенты (44,5% пользователей RSB Online в возрастной группе 40—60 лет), а мобильный банк выбирают более молодые — 40% пользователей от 30 до 40 лет.

По данным «Русского Стандарта», в 2017 году большинство трансакций с помощью интернет- и мобильного банков клиенты совершали в Москве и области (доля по количеству операций — 33%), а средний чек в столице составил 12 902,83 рубля. Второй город, где интернет- и мобильные банки особенно популярны, — Санкт-Петербург (доля — 7%), средний чек здесь равен 13 877,04 рубля.

В 2017 году отмечался значительный рост подключений автоплатежей (подписка на автоматическую оплату выставленных счетов). Наиболее заметное увеличение автоплатежей в бытовых сегментах (например, оплата счетов за ЖКУ), заключили в пресс-службе.