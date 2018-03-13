Минпромторг России не рассматривает создание государственного оператора системы tax free, поэтому возвратом налога наряду с зарубежными операторами будет заниматься российская частная компания. Об этом ТАСС сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



«Это будет частная компания, это не будет ГУП (государственное унитарное предприятие), не будет государственным каким-то учреждением. Это частный бизнес, конкурентная нормальная среда», — сказал Евтухов.

Он отметил, что система tax free должна заработать до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Однако пока не известно, успеют ли до этого момента создать отечественного оператора. «Вариантов названия системы пока тоже нет», — добавил Евтухов.

В России планируется создать отечественного оператора системы tax free, который будет работать вместе с двумя зарубежными — Global Blue и Premier Tax Free.

Система tax free работает в России с января 2018 года. Документооборот в электронной форме (между всеми ритейлером, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем) заработает только с октября 2018 года.