Российская децентрализованная онлайн-платформа Golden Resources получила $250 тыс. от частного инвестора из золотодобывающей отрасли в рамках закрытой предпродажи токенов.

Pre-ICO проекта стартовало 27 февраля и продлится месяц. ICO начнется 12 апреля и завершится 12 июня.

Согласно white paper проекта, инвесторы Golden Resources приобретают токены GDR, обеспеченные золотом в недрах Лысогорского месторождения с привязкой к тройской унции золота. В среднем, одна унция обойдется участникам ICO на $400 дешевле, чем на открытом рынке. Создатели проекта обязуются приступить к обратному выкупу токенов уже в 2019 году, причем не по цене ICO, а по рыночной цене на день обратной покупки, сообщает Coinfox .

Стоимость 1 GDR на этапе пресейла составляет $0,8. Всего в продажу поступит 35 тысяч унций золота (35 миллионов токенов GDR). Для проведения ICO компания создает юридическое лицо специального назначения в Эстонии.

В основном раунде ICO команда проекта намерена собрать $32 миллиона для планового запуска. До 90% средств будет направлено на реконструкцию рудника и на добычу золота, 10% − на маркетинг и содержание команды. Hard cap установлен на уровне $35 миллионов.