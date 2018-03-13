РосЕвроБанк подтвердил, что оценен в один капитал в рамках сделки по слиянию с Совкомбанком. Об этом RNS сказал представитель РосЕвроБанка.

«Слияние банков состоится не ранее 2019 года. Размер доли, которая будет принадлежать Илье Бродскому (председателю правления РосЕвроБанка), будет зависеть от величины капитала двух банков на момент слияния. Цена сделки примерно соответствует капиталу», — сказал он.

После закрытия сделки Совкомбанк получит около 80% в РосЕвроБанке.

Представитель Совкомбанка отказался прокомментировать сумму сделки.