«Яндекс» запускает платформу «Яндекс.Диалоги», позволяющую регистрировать и разрабатывать собственных чатботов или сервисы для голосового помощника компании «Алисы».

Любой желающий, обладающий базовыми знаниями программирования, сможет создать различные навыки для «Алисы», например, «научить» ее играть в города или показывать прогноз погоды. Разработанные навыки будут проходить модерацию, после чего станут доступными в «Алисе» в бета-версии поискового приложения «Яндекса». После того как «Яндекс.Диалоги» выйдут из беты, все навыки можно будет перевести в «большую Алису».

Чатботы от компаний работают следующим образом: бизнес выбирает ключевую фразу, например, «Алиса, закажи пиццу папа джонс», после чего активируется диалог с компанией по выбору и доставке пиццы. С «Алисой» уже работает служба доставки цветов Flowwow, которая разработала соответствующий сервис для приложения «Яндекса». Среди остальных партнеров — «Папа Джонс» (выбор и доставка пиццы) и HeadHunter, сообщает РБК .

Пока что компании подключаются к платформе бесплатно, однако «Яндекс» не исключает, что в будущем таким образом монетизирует своего голосового помощника.