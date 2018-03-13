Сервис моментальных платежей MyKassa, который позволяет начинающим предпринимателям сделать первый шаг в интернет-продажах, начал прием криптовалют.

На данный момент сервис поддерживает 15 цифровых валют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Blackcoin BLK, Bytecoin, Dash, Dogecoin, Emercoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Peercoin, Primecoin, Reddcoin, Ripple, Zcash, говорится в сообщении MyKassa.

По словам Евы Смирновой, коммерческого директора компании MyKassa.org, подключить прием криптовалют партнеры компании могут максимально оперативно без каких-то дополнительных договоров. При этом предусматривается нулевая комиссия.