Пенсионный фонд РФ не получал никаких поручений по расчету повышения пенсионного возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Ранее ВЭБ опубликовал прогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года. «С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста», — говорится в докладе ВЭБа.



«Нет, ничего не получали», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, были ли поручения Пенсионному фонду о соответствующих расчетах.