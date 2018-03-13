Сбербанк не ищет покупателей на турецкую «дочку» Denizbank. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис после подписания соглашения о партнерстве с клиникой «Мать и дитя» и сервисом DocDoc, сообщает RNS.

«По Denizbank была та информация, которая была. К этому мне добавить нечего. У нас успешный банк, мы покупателей не ищем. Если вдруг что-то изменится, мы об этом скажем», — сказал он.

В конце января агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Сбербанк ведет переговоры о продаже своей турецкой «дочки» — Denizbank. Среди вероятных инвесторов источники агентства указали банк Emirates NBD и ряд других банков стран Персидского залива.

Позднее Сбербанк подтвердил факт переговоров с Emirates NBD, уточнив, что обсуждения находятся на начальной стадии.