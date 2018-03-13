Компания Binance объявила о запуске новой криптовалюты Storm в парах с биткоином, эфиром и токеном Binance Coin. После этого стоимость альткоина начала резко расти, за несколько минут криптовалюта подорожала на 74%.

Как сообщает РБК , на данный момент криптовалюта торгуется на уровне $0,028. Представители Binance предупредили клиентов о серьезных финансовых рисках, которые связаны с высокими колебаниями курсов монет.

Зачастую появление монеты на крупной бирже вызывает рост стоимости, так как криптовалюта становится доступна для большего количества пользователей.