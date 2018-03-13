В МИД России во вторник был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, ему «был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями» обвинениями РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



«Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.