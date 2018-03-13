Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду февраля составила 6,91%, не изменившись по сравнению со второй декадой прошлого месяца. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России во вторник.

Таким образом, ставка осталась на минимальном уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

За 2017 год Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности на 2,25 п. п., а уже в этом году ставка была снижена еще на 0,25 п. п. и с 12 февраля составляет 7,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).

Установленный Банком России на февраль базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составляет 6,331%, вкладов на срок до 90 дней — 7,846%, от 91 до 180 дней — 7,921%, от 181 дня до года — 7,777%, свыше года — 8,144%.

Кроме того, ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март .

