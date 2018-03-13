Великобритания может заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов, а также российских чиновников. Речь идет о тех, кто не сможет доказать законность происхождения средств, на которые в Великобритании они приобрели имущество.

На такие меры Лондон готов пойти в связи с отравлением в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает британская газета The Guardian .



По мнению издания, перед канцелярией премьера открывается целый спектр антироссийских возможностей, в том числе объявление РФ спонсором терроризма. Например, в США, отмечает газета, присвоение такого статуса предусматривает прекращение экспорта вооружений, запрет на экономическую помощь и выдачу виз.

Кроме того, Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной межбанковской системы электронных платежей SWIFT.

Газета также не исключает, что британские официальные лица могут отказаться от поездок в Россию на предстоящий летом чемпионат мира по футболу.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По словам Мэй, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом нового поколения под названием «Новичок», которое производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства».

Тереза Мэй заявила, что дает России время до конца вторника, 13 марта, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего, отмечает ВВС. Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Россией силы на территории Великобритании.



Как заявила Мэй, Великобритания должна быть готова принять значительно более широкие меры, которые будут объявлены в парламенте в среду, если Россия не представит адекватных объяснений.



Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам разобраться с отравлением на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и тем более руководства России.

