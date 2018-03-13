Представители торговой площадки Golix заявили о том, что в последние три недели аккаунты пользователей были скомпрометированы неизвестными хакерами и средства пользователей могли быть переведены в другие криптовалюты без ведома клиентов.

Ранее клиенты криптобиржи заметили изменения в своих учетных записях. Их монеты были переведены в другую криптовалюту, или со счета снимались средства для покупки новых цифровых денег, сообщает РБК .

По словам службы поддержки биржи, над устранением проблемы работает специальная техническая группа, которая внесла изменения в работу площадки, чтобы предотвратить кражу средств со счетов пользователей.

Для предотвращения хищения средств клиентам было рекомендовано поменять пароли от учетной записи и электронной почты и включить двухфакторную аутентификацию.

По мнению экспертов, взломы крупных бирж могли повлиять на снижение стоимости большинства цифровых денег. За последние сутки общая капитализация снизилась практически на $25 млрд.