Блокчейн-стартапы, столкнувшиеся в начале года с блокировками клиентских карт Visa , выпущенных компанией WaveCrest, нашли выход из ситуации. Криптовалютный банк Wirex сообщил о восстановлении производства пластиковых карт, эмитентом которых станет британская финтехплатформа Contis. Эти карты дают возможность оплаты товаров и услуг и снятия наличных, пишет «Коммерсант».



«Мы предоставляем дебетовые карты, привязанные к e-money-счетам, аккаунтам, имеющим уникальный номер. Они обладают большинством возможностей банковских счетов, — пояснил сооснователь Wirex Павел Матвеев. — Позволяют делать переводы, оплачивать товары и услуги, снимать наличные». В Contis Group сообщили, что давно рассматривают криптовалюты как «впечатляющую, динамичную и существенную часть финансового пространства», что выразилось, в частности, в партнерстве с Wirex.

Contis Group будет эмитировать криптовалютные карты для Wirex вместо прежнего партнера компании — крупного гибралтарского производителя платежных карт WaveCrest. В начале января Visa объявила о прекращении сотрудничества с WaveCrest «в связи с продолжающимся несоблюдением правил работы» и закрытии всех его программ, связанных с картами Visa. WaveCrest специализировался на эмиссии платежных карт для европейских проектов, связанных с использованием криптовалют.

По разным оценкам, клиентами WaveCrest было от 75% до 90% платежных финтехстартапов. Из-за прекращения сотрудничества с Visa, по оценкам экспертов, возможность выводить цифровые деньги в традиционные и расплачиваться при помощи такого рода карт потеряли сразу 4—5 млн человек.